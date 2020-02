A torcida do Cruzeiro recebeu de braços abertos nesta terça-feira o atacante Marcelo Moreno, que retorna a Belo Horizonte para sua terceira passagem com a camisa estrelada. Em frente à sede administrativa do clube, inúmeros cruzeirenses festejavam com o "Flecheiro", que não escondeu sua alegria em vestir novamente o manto azul e branco.

"Nem no melhor sonho da minha vida eu imaginava essa festa que vocês estão me brindando, obrigado, de verdade. Vamos reconstruir o Cruzeiro. Estou junto com vocês, tô junto. Obrigado, vamos juntos até o final", se emocionou.

Moreno ainda exaltou a torcida cruzeirense e falou de sua satisfação em ser presenteado com a festa que fechou a rua Timbiras, uma importante via de ligação da região Centro-Sul de Belo Horizonte, e onde está localizado o "coração administrativo" da Raposa.

"Cadê a maior torcida de Minas Gerais? Galera, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é demais estar aqui, demais", disse.

Coube ao presidente do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro, o empresário Saulo Fróes, abrir o evento de apresentação do atacante boliviano.

"Eu divido com vocês a alegria de trazer o Marcelo Moreno, porque além de um jogador de excelente qualidade, é de grande caráter, e demonstrou apesar de todas as dificuldades, ser realmente cruzeirense. É com muito orgulho que damos às boas vindas ao Marcelo Moreno, tenho certeza que ele nos ajudará muito nessa reconquista do nosso lugar", disse Fróes.

Entre a fala de um e outro os cruzeirenses presentes entoavam várias cânticos comemorando o retorno do "Flecheiro". Uma dessas canções citava o momento de reconstrução do clube e a chegada do novo reforço. "Veio pra somar e não tem arrego não, Marcelo Moreno, tá com nós (sic), reconstrução".