Uma das principais armas do Cruzeiro para o clássico com o Atlético, neste domingo, são as jogadas pela esquerda do meia Marquinhos Gabriel, que desde que chegou ao clube, na segunda metade de janeiro, coleciona boas apresentações.

Ex-Corinthians, Marquinhos vinha sendo pretendido por clubes como Grêmio e Athlético-PR, mas o Cruzeiro assumiu as rédeas das negociações e venceu a concorrência, trazendo o atleta para compor o elenco no Mineiro, na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil.

O jogador tem números invejáveis, mesmo em pouco tempo com a camisa celeste: em 14 confrontos disputados, marcou três gols e deu cinco assistências, sem contar o grande volume de jogo e as participações indiretas em tentos convertidos por companheiros.

Apesar de tudo isso, Marquinhos garante que não pensa em assumir um título que, até agora, pertence a Robinho - o que mais tem se destacado nos passes para gols de companheiros. "Não tem nada que me chamar de 'Rei das Assistências'", diz, bem humorado.

Nos clássicos deste domingo e do próximo sábado, Marquinhos acredita que o Cruzeiro enfrentará uma pedreira, independentemente dos momentos vividos pelos dois clubes. "Serão jogos difíceis. É fundamental que a gente se mantenha concentrado, porque sair da linha um minuto pode ser fatal", afirmou.