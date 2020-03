O meia Maurício deixou o campo emocionado após marcar o gol da vitória do Cruzeiro nas cobranças de pênaltis contra o Boa Esporte, nesta quarta-feira, no estádio Melão, em Varginha. O jogo ficou empatado em 1 a 1 no tempo normal, e a Raposa venceu nas penalidades por 5 a 4.



Maurício fechou as cobranças. A bola ainda desviou no goleiro Renan Rocha e entrou lentamente no gol. Para o garoto de 18 anos, foi um momento especial.



"A caminhada até o pênalti é muito dificil. Eu ia bater o quinto, mas mandaram eu bater o sexto, e acabou sendo o da classificação. É o momento mais marcante da minha carreira", comemorou o armador.

Maurício tem sido um dos destaques do Cruzeiro “em reconstrução” neste inicio de temporada. “É inexplicável pra mim. Passa um filme na minha cabeça depois de chegar até aqui”, destacou.

“Pra gente que é novo, a importância é muito grande. Nem nos melhores sonhos eu poderia perceber isso. É só um time de garotos, mas temos muita responsabilidade”, completou.

O próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil será o CRB-AL. Mas a Raposa volta as atenções para o Campeonato Mineiro. No sábado, às 19h, no Mineirão, o time celeste tem o clássico contra o Atlético pela frente.