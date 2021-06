Quando o Cruzeiro avançou às semifinais do Campeonato Mineiro, um dos pontos mais exaltados por Felipe Conceição era o bom desempenho defensivo da equipe. Com apenas quatro gols sofridos em 11 jogos da fase inicial do Estadual, a solidez da defesa era sempre levada em conta, mesmo quando a equipe não apresentava um futebol vistoso ou eficiente. No entanto, isso mudou.

Foram cinco jogos até aqui desde o primeiro da semifinal contra o América - incluindo o confronto com a Juazeirense pela Copa do Brasil e as duas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Cruzeiro sofreu 12 gols - número três vezes maior que em toda a fase classificatória. Dos jogos citados, a equipe só não foi vazada pela Juazeirense.

Questionado sobre o tema após a derrota para o CRB nesse domingo (6), o técnico Felipe Conceição propôs uma análise mais ampla e destacou alguns erros individuais como parte do problema a ser corrigido.

“O sistema defensivo a gente olha como um todo. Em alguns momentos, no primeiro tempo, nós demos alguns espaços na construção, não foram muitos. Nós tivemos em parte do primeiro tempo o controle do jogo, criamos várias situações. Eles acharam um gol de bola parada, o outro em uma falta em uma infelicidade, mas também tivemos erros individuais, não só nesse primeiro gol, mas em outros e isso a gente vai procurar corrigir. Uma coisa é o sistema defensivo não funcionar, outra coisa são os erros individuais”, ponderou.



Últimos cinco jogos do Cruzeiro:

Cruzeiro 1 x 2 América - 1º jogo da semifinal do Mineiro

América 3 x 1 Cruzeiro - 2º jogo da semifinal do Mineiro

Confiança 3 x 1 Cruzeiro - 1ª rodada da Série B

Cruzeiro 1 x 0 Juazeirense - 1ª jogo da terceira fase da Copa do Brasil

Cruzeiro 3 x 4 CRB - 2ª rodada da Série B