Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam nesta segunda-feira (7) na Toca da Raposa II para mais uma semana que promete ser cercada de tensão. Na zona de rebaixamento, com apenas 20 pontos, o time celeste se prepara para o duelo com o Fluminense, concorrente direto na luta para fugir do descenso, quarta-feira (9), às 21h30, no Mineirão.

“Será um encontro difícil porque eles (Fluminense) estão mantendo muito daquilo que o (Fernando) Diniz criou em oito meses. Quarta-feira, independentemente de como for, não podemos pegar a bola com a mãos e colocar lá dentro. Tem de estar bem, marcar bem e tentar construir um resultado positivo”, destacou o técnico Abel Braga.

Para o confronto encarado como decisivo, o Cruzeiro não contará com Cacá e Thiago Neves, suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos. Dedé, que se recupera de dores no joelho, também poderá ser desfalque. Se o camisa 26 não jogar, o jovem Edu, de apenas 19 anos, poderá fazer a estreia no time principal.

Por outro lado, Henrique voltará ao time depois de cumprir suspensão no jogo contra o Internacional, no sábado, no Mineirão.

Protestos e confusões

No empate em 1 a 1 contra o Inter, várias manifestações contra a diretoria do Cruzeiro foram vistas nas arquibancadas durante a partida e no estacionamento do estádio após o duelo.

O caso mais grave aconteceu pouco antes do pênalti a favor da Raposa, quando uma briga começou no setor onde fica a Máfia Azul. Para acabar com a confusão, a PM usou gás de pimenta, atingindo praticamente todas as pessoas que estavam no amarelo superior.

No setor de camarotes, dois torcedores tentaram abrir uma faixa pedindo a saída de Wagner Pires de Sá, mas foram impedidos pelos seguranças do Mineirão. Após o jogo, no estacionamento do estádio, houve tentativa de agressão a integrantes da diretoria, incluindo o presidente do clube.

Na quarta-feira, contra o Fluminense, a expectativa é que a tensão esteja novamente presente no Mineirão.