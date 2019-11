Alívio. O mesmo que diminuir o sofrimento, tirar uma carga de pressão. Este foi o sentimento do técnico Mano Menezes, quando deixou o Cruzeiro, no dia 8 de agosto. O próprio treinador revelou a sensação no programa “Bem, Amigos!”, do SporTV, nessa segunda-feira (4).



"Saí aliviado do Cruzeiro. Você não suporta mais uma situação. É um martírio porque você quer continuar vencendo. E dá trabalho manter a roda girando", destacou Mano Menezes.

Em três anos e cinco meses no comando da Raposa, Mano ganhou dois títulos da Copa do Brasil de maneira consecutiva, em 2017 e 2018 – feito inédito para um clube e um treinador no país. O técnico também conquistou dois títulos estaduais, em 2018 e neste ano.



Mas as glórias se transformaram em desgaste a partir do mês de maio. Uma crise resultada por denúncias de corrupção da diretoria, acomodação de parte do elenco e derrotas em campo. O cenário ficou insustentável para a continuidade de Mano Menezes no Cruzeiro.



"Não diria que há uma validade de três ou quatro anos, mas o trabalho aponta para um desgaste depois de um certo tempo. E foi o que eu senti no Cruzeiro. Enquanto a gente está no time, a gente acha que pode resolver. Quando a gente achar que não dá pra resolver, a gente sai", destacou.



Alívio cruzeirense?



Mano Menezes ficou aliviado por ter deixado a Toca da Raposa, mas será que os cruzeirenses também não tiveram o mesmo sentimento depois que o treinador saiu do clube?



Se depender dos números do Campeonato Brasileiro, sim! Mano se despediu do time celeste quando o torneio estava na 13ª rodada. O Cruzeiro era o 18º colocado com apenas dez pontos – aproveitamento de 25,6%.



Depois que o comandante saiu da Raposa, o rendimento subiu para 45% no Brasileirão – 23 pontos em 17 jogos. Apesar de não ser um aproveitamento expressivo, foi o suficiente para a equipe deixar a zona de rebaixamento. O técnico Rogério Ceni conseguiu oito pontos em sete jogos (38% de rendimento), enquanto Abel Braga teve 14 pontos em 27 possíveis (51,8%).

As chances para jogadores revelados no clube também aumentaram depois que Mano Menezes saiu do Cruzeiro. É verdade que o treinador deu as primeiras chances para pratas da casa, como Cacá e Ederson, mas a sequência para os jovens só aconteceu com as chegadas de Rogério Ceni e Abel Braga.

O desgaste entre Mano e Cruzeiro não diminui a importância do treinador para a história do clube. Mas o alívio, enfatizado pelo próprio treinador, também pode ser um sentimento dos cruzeirenses.

Aproveitamento no Campeonato Brasileiro

Cruzeiro com Mano: 25,16% - 18ª colocação com dez pontos;

Cruzeiro sem Mano: 45% - 16ª colocação com 33 pontos