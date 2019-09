Enquanto boa parte do elenco do Cruzeiro não vive boa fase – alguns atletas sendo alvos de protestos -, o lateral-direito Orejuela passa por uma situação diferente. O jogador, que já estava fazendo boas partidas pelo time celeste, retorna de dois amistosos com a camisa colombiana, contra Brasil e Venezuela, com elogios e moral ainda maior.



“Na seleção foram dias muito bons, mas também continuei com a cabeça aqui no clube, que está passando por um momento difícil. Não gostaria de estar nesta situação, porém vamos conseguir o que queremos, nossos objetivos. Vamos retomar a confiança”, destacou Orejuela.



O colombiano retornará ao time titular no duelo contra o Palmeiras, neste sábado (14), às 19h, no Allianz Parque. De certa forma, a volta de Orejuela é um alívio para Rogério Ceni, que teve dificuldades na escalação da lateral-direita nos dois últimos jogos.



Na derrota por 3 a 0 para o Internacional, pela Copa do Brasil, em Porto Alegre, Jadson foi improvisado no setor e não foi bem. Na goleada sofrida para o Grêmio por 4 a 1, no último domingo (15), no Independência, Edilson foi escalado e, ainda longe das condições físicas ideais, também não teve boa atuação.



Orejuela volta à equipe em um momento complicado. O Cruzeiro é o 16º colocado com 18 pontos, podendo entrar na zona de rebaixamento se perder para o Palmeiras, e o Fluminense vencer o Corinthians, no Rio de Janeiro. Apesar da fase ruim do clube, o colombiano acredita que o time possa reencontrar o bom momento.



“Estamos em uma situação difícil, mas sabemos que podemos sair dessa situação com trabalho”, ressaltou.



Renovação



Orejuela pertence ao Ajax, da Holanda, e o Cruzeiro já adiantou recentemente que tem o interesse em exercer o direito de compra do jogador. "O Orejuela está acertado para a opção de compra. Já conversamos com o Ajax, temos prazo para exercer a opção de compra, até 30 de novembro, mas logo vamos exercer a opção de compra. O contrato com o atleta foi feito, é apenas opção com o Ajax", explicou o diretor de futebol, Marcelo Djian, em entrevista à Rádio 98, na semana passada.



O colombiano também manifestou a vontade de permanecer no clube. “Estamos falando do tema. Sabemos que é uma situação difícil. Estou feliz aqui, quero me criar aqui. Então, vamos saber como solucionamos esta situação”, disse Orejuela.