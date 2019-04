Se depender dos duelos entre os experientes goleiros e centroavantes de Cruzeiro e Atlético, um suposto favoritismo da Raposa, embora rechaçado pelo técnico Mano Menezes, se confirma para o clássico deste domingo, na abertura da decisão do Campeonato Mineiro de 2019.

Arqueiro celeste, Fábio levou apenas 7 gols em 17 partidas disputadas na temporada, sendo que não foi vazado uma vez sequer nos quatro jogos da Libertadores e todas bolas que o superaram foram obra de times do certame estadual.

Já no lado alvinegro, Victor fez 16 jogos e 16 gols, média de um por partida. Do total, foram 12 em somente oito jogos da Libertadores, quatro deles na goleada do Cerro Porteño, na última quarta feira, em Assunção.

O alento para o goleiro do Galo é que, no campeonato doméstico, no qual a equipe é líder e leva para a decisão a vantagem de dois empates ou vitória e derrota com placares invertidos, ele sofreu apenas quatro gols em oito partidas.

No ataque, o cruzeirense Fred, artilheiro do Estadual, também leva a melhor sobre o rival Ricardo Oliveira. Em 14 jogos na temporada, ele balançou as redes 14 vezes, sendo que, só no Mineiro, foram 11 - os três da Libertadores se deram no "hat-trick" da vitória por 4 a 1 sobre o Huracán, no meio da semana, resultado que definiu a classificação antecipada do time às oitavas-de-final da competição sul-americana.

Oliveira, por sua vez, fez 11 gols, também em 14 jogos, sendo cinco nos oito confrontos da Libertadores e os seis restantes em seis compromissos no Estadual. O que anima o atacante é o fato de ele ter feito, em média, um gol para cada jogo disputado no Mineiro. Manter tal performance pode ser fundamental para o Galo, nos dois jogos decisivos.