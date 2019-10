Depois de uma semana de protestos, havia grande expectativa de como seria o clima no Mineirão no jogo entre Cruzeiro e Internacional. Mesmo com um cenário complicado, a torcida cruzeirense demonstrou apoio ao time antes, durante e após o apito final no empate em 1 a 1, contra o Internacional, no Mineirão.

Mesmo com o gol colorado logo aos 10 minutos de jogo, os mais de 22 mil torcedores que compareceram ao estádio, em um jogo às 21h de sábado, entoaram cânticos de apoio ao time. Apenas David, que errou alguns lances no ataque, era vaiado por parte da torcida na etapa incial.

No segundo tempo, a impaciência era com Fred, que errava domínios e tabelas. A torcida, imediatamente, pediu Sassá no time. As vaias para o camisa 9 cessaram quando o atacante empatou em cobrança de pênalti a partida.

O jogo ficou aberto e a torcida, mesmo impaciente, tentava apoiar o time. Depois do apito final, a torcida entoou gritos de "zêro" e cantou o hino do clube. Apenas a diretoria, principalmente Itair Machado, vice-presidente do clube, foi alvo de protestos dos torcedores após o jogo.