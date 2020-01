A dificuldade para o técnico Adilson Batista esboçar uma escalação nos treinamentos passa, principalmente, pelos volantes. Em um dos coletivos desta semana na Toca da Raposa 2, o treinador foi obrigado a testar o zagueiro Edu na função.



O jovem Adriano foi o outro jogador no setor. Entre os reservas, o zagueiro Ramón, que ainda não resolveu o seu contrato com o Cruzeiro, e o prata da casa Júlio foram os volantes.



Adilson Batista perdeu, de uma só vez, três atletas da posição no começo desta temporada. Henrique foi emprestado ao Fluminense até o fim da temporada, Jadson se transferiu para o Bahia e o jovem Ederson pede rescisão de contrato na Justiça por causa de salários e outros direitos trabalhistas atrasados.



A situação de Ariel Cabral também não está definida. O jogador, que foi liberado nesta semana para resolver problemas particulares na Argentina, ainda não resolveu sua situação contratual com o Cruzeiro.



Olho na base



Diante da escassez de volantes, os garotos que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior serão observados no time principal. A presença de Jadsom na equipe de cima é praticamente certa. Com 18 anos, o jovem, que também faz a função de armador, é considerado um dos principais nomes da base celeste.



Guilherme Liberato e Pedro Bicalho, ambos com 18 anos, também participarão de treinamentos na Toca da Raposa 2.



Foguinho



O Cruzeiro sondou o Criciúma para saber da situação do volante Foguinho, de 27 anos. O jogador disputou 20 jogos na Série B do ano passado, marcou três gols e deu duas assistências. As negociações, ainda, não avançaram.

Nonoca



Uma solução imediata também pode ser o retorno do volante Nonoca, que está emprestado ao Boa Esporte. O atleta de 21 anos tem contrato com a Raposa até outubro de 2021. Por enquanto, não evolução sobre a volta do jogador ao clube.



Efetivado aos profissionais do Cruzeiro em 2017, Nonoca atuou em nove partidas, entre compromissos do Campeonato Mineiro, do Brasileiro e da Primeira Liga.



Em 2018, sem oportunidades, foi emprestado ao Sport. No ano passado, depois de treinar separadamente na Toca, foi emprestado ao Boa Esporte.