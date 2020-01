Depois de uma semana de negociação, o lateral-direito Edilson seguirá no Cruzeiro até o fim do ano, quando encerra o seu contrato com o clube. Para continuar na Toca da Raposa, o jogador teve que aceitar um acordo de redução do salário.



O lateral, inclusive, utilizou as redes sociais para afirmar o desejo de continuidade para dar uma resposta aos torcedores do Cruzeiro e a ele mesmo. “A temporada de 2020 será dura, com desafios e obstáculos pela frente. Mas a vontade de participar disso tudo é imensa e incondicional”, destacou Edilson.

O lateral chegou a negociar uma transferência para o Grêmio, mas as duas partes não chegaram a um acordo salarial.

Na Raposa, o lateral de 33 anos deverá disputar posição com o garoto Weverton, já que Orejuela poderá sair por empréstimo. Desde 2018 no clube, Edilson acumula 66 jogos, um gol marcado e três títulos: Copa do Brasil (2018) e Campeonato Mineiro (2018 e 2019).

Mas, o jogador terá que reconquistar confiança da torcida celeste, que aponta o lateral como um dos vilões da demissão do técnico Rogério Ceni, em setembro do ano passado.

Entre os chamados medalhões, além de Edilson, o zagueiro Léo também oficializou a permanência no Cruzeiro nesta temporada.