O Cruzeiro enfrenta o Coimbra, neste domingo (15), no Independência, em meio a uma panela de pressão. Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o técnico Adilson Batista esteve perto de ser demitido, mas teve a permanência decretada depois de uma reunião na última quinta-feira (12), com direito a votação acirrada do conselho gestor do clube.



O treinador sabe que um novo tropeço pode custar sua demissão. A situação na tabela não é favorável. Com 14 pontos, o Cruzeiro é o quinto colocado no Campeonato Mineiro, fora do grupo que se classifica para a semifinal.



Por outro lado, uma vitória pode significar um divisor de águas para o treinador, que ganharia sobrevida para tentar avançar na Copa do Brasil contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na quarta-feira (18). No primeiro jogo, disputado no Mineirão, o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0, e precisa vence por três gols de diferença para seguir na competição.

O Coimbra vive situação complicada na tabela. Com apenas uma vitória na competição, a equipe está na zona de rebaixamento, penúltima posição, com apenas quatro pontos.



Portões fechados



Com a pandemia do coronavírus, a Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu realizar os jogos da nona rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro e jogos do Módulo II (sexta rodada) sem a presença dos torcedores. Com isso, o duelo entre Cruzeiro e Coimbra será disputado com portões fechados.