A primeira escalação de Abel Braga no comando do Cruzeiro conta com o retorno de Thiago Neves. Envolvido em atrito com Rogério Ceni, técnico que se desligou do clube na última sexta-feira, o camisa 10 volta a receber oportunidade entre os titulares.

Outra novidade na escalação para o duelo contra o Goiás, no Serra Dourada, é a presença de Sassá, que não estava sendo aproveitado por Ceni.

Confira a escalação:

Goiás

Comandado por Ney Franco, o time esmeraldino está confirmado com algumas figuras conhecidas no futebol mineiro, como o atacante Rafael Moura. O Goiás é o 12º colocado com 27 pontos.

Tadeu; Yago Rocha, Rafael Vaz, Fábio Sanchez e Alan Ruschel; Yago Felipe, Léo Sena e Gilberto; Michael, L.Barcia e Rafael Moura

Técnico: Ney Franco