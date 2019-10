O Cruzeiro tem mais um jogo decisivo para tentar sair da zona de rebaixamento. Em 17º lugar com 29 pontos, a Raposa enfrentará o Botafogo, quinta-feira (31), às 21h30, no Engenhão. O adversário, 13º colocado com 33 pontos, também luta para se afastar da ZR.

Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico Abel Braga contará com o retorno do volante Ederson, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, no último sábado (19), no Mineirão. O jovem entrará no lugar de Jadson. A tendência é que o restante do time seja o mesmo do último confronto.



Botafogo



Apesar da derrota para o Grêmio por 3 a 0, no último domingo (27), em Porto Alegre, a tendência é que o técnico Alberto Valentim faça poucas mudanças na equipe. Alex Santana, que volta de lesão, pode ser uma das novidades na escalação no lugar de Cícero ou Victor Rangel (neste caso, Diego Souza seria deslocado para a função de centroavante).

BOTAFOGO X CRUZEIRO

Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Engenhão

Dia: 31/10/19 (quinta-feira)

Horário: 21h30

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Jean Marcio dos Santos (RN) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere



BOTAFOGO

Gatito; Marcinho, Carli, Gabriel e Yuri; João Paulo, Cícero (Alex Santana), Diego Souza, Luiz Fernando e Valencia; Victor Rangel (Alex Santana)

Técnico: Alberto Valentim

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Ederson; Robinho (Marquinhos Gabriel), Thiago Neves e David; Fred

Técnico: Abel Braga