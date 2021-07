O jogo deste sábado (3), entre Brasil de Pelotas e Cruzeiro, às 19h, em Caxias, coloca frente a frente duas equipes que precisam reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo lado da Raposa, são duas partidas sem vencer e a possibilidade de entrar no Z-4 em caso de novo revés combinado com outros resultados. Atualmente, o time celeste ocupa o 14º lugar. Já o Xavante é penúltimo colocado na tabela e soma três duelos sem vitórias.

Cruzeiro

O técnico Mozart Santos deixou alguns jogadores fora da lista de relacionados para a partida contra o Brasil de Pelotas. Entre as ausências por opção do treinador estão Matheus Pereira, Ariel Cabral, Weverton e Guilherme Bissoli.

Em contrapartida, o zagueiro Ramon está de volta após cumprir suspensão. Raul Cáceres, com otite, segue vetado. A tendência é que Mozart retorne com a formação com três zagueiros, diferentemente do jogo passado, contra o Guarani.

Brasil de Pelotas

A equipe gaúcha tem apenas uma vitória na competição, e isso faz com que o técnico Cláudio Tencatti esteja com o cargo ameaçado. A equipe vem com mudanças em relação ao jogo da última rodada contra o Brusque. O atacante Ramon retorna de suspensão e o lateral direito Thalys deverá permanecer na equipe, uma vez que Vidal será reavaliado pelo departamento médico. No meio-campo, Wesley e Pierini devem dar lugar a Rômulo e Gabriel Terra. Wellinton Torrão, que pertence ao Cruzeiro, fica fora por questão contratual.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS

Matheus Nogueira; Thalys, Ícaro, Heverton e Kevin; Romulo, Bruno Matias, Gabriel Terra, Lucas Santos e Luiz Fernando; Ramon. Técnico: Cláudio Tencati.

CRUZEIRO

Fábio; Ramon, Léo Santos e Paulo; Matheus Barbosa, Adriano, Norberto e Marcinho; Bruno José, Rafael Sóbis e Felipe Augusto.Técnico: Mozart Santos

DATA: 3 de julho de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Bento Freitas

CIDADE: Pelotas (RS)

MOTIVO: 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Carlos Salgueiro Lima, auxiliado por Ruan Luiz de Barros Silva e Wagner José da Silva, todos de Alagoas.

TRANSMISSÃO: Premiere/SporTV