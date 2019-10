O chamado “jogo de seis pontos”. Cruzeiro e Fortaleza se enfrentarão neste sábado (26), às 21h, no Mineirão lutando para se afastar da degola. Em 17º lugar com 28 pontos, o time celeste precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados (tropeços de Ceará e Fluminense) para deixar a zona de rebaixamento. A equipe cearense é a colocada com 31 pontos.



A partida também terá um outro ingrediente: o reencontro entre Cruzeiro e Rogério Ceni. O atual treinador do Fortaleza deixou a Raposa, há um mês, de maneira turbulenta após comandar o time celeste em apenas oito jogos.

Para o confronto contra o Leão do Pici, Abel Braga terá problemas. Dedé, que passou por uma cirurgia no joelho direito na última quarta-feira (23), ficará fora do time por tempo indeterminado. O jovem Cacá é o provável substituto, já que Léo, recuperado de uma fratura na clavícula, ainda aprimora a parte física.



No meio-campo, Ederson, autor do gol da vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, no último sábado (19), em São Paulo, está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Jadson e Ariel Cabral brigam por uma vaga no time titular.



Outra novidade na equipe em relação ao último jogo pode ser o retorno de David, que cumpriu suspensão contra o Corinthians.



Fortaleza



Como é de praxe, Rogério Ceni costuma mudar as escalações de um jogo para o outro. Diante do Cruzeiro, uma das dúvidas é na lateral direita, já que o treinador tem alternado Tinga e Gabriel Dias no setor.



O atacante Romarinho, que ficou fora de dois treinos da semana, viajou com a delegação e poderá ser titular.

CRUZEIRO X FORTALEZA

Motivo: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Dia: 26/10/19 (sábado)

Horário: 21h

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Neuza Inês Back, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere



CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Jadson (Ariel Cabral); Robinho, Thiago Neves e David; Fred

Técnico: Abel Braga



FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias), Juan Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe e Juninho; Edinho, Romarinho e Osvaldo; Wellington Paulista

Técnico: Rogério Ceni