Vivendo momentos parecidos na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Guarani se encontram, nesta quarta-feira (30), às 19h, no Mineirão. Os dois times podem fazer poucas mudanças em relação aos duelos da rodada passada. Com isso, mantém um time-base para a partida deste meio de semana. O Cruzeiro pode mexer na zaga e no ataque. A única alteração no Bugre, em relação ao time que perdeu para o Coritiba, deverá ser na lateral esquerda.

Guarani

O lateral esquerdo Bidu, que cumpriu suspensão na rodada passada, está de volta ao time e deve entrar na vaga de Eliel. O técnico Daniel Paulista não poderá relacionar o goleiro Lucas França por força de contrato, já que o atleta pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao clube do interior paulista. O goleiro Rafael Martins, os zagueiros Carlão e Ian Carlo e o volante Eduardo Person seguem como desfalques de ordem médica.

Cruzeiro

Já o Cruzeiro terá uma mexida certa para a partida desta quarta-feira: Ramon, suspenso com o terceiro cartão amarelo. O técnico Mozart Santos precisará mexer na zaga. Registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, o zagueiro Léo Santos poderá estrear. Ausente na rodada passada por suspensão, o zagueiro Paulo é outra opção. Poupado do jogo contra o CSA, Rafael Sóbis pode reaparecer e ser opção no ataque, entrando no lugar de Guilherme Bissoli. O restante do time deverá ser o mesmo.

A FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Léo Santos, Joseph e Weverton (Paulo); Cáceres, Rômulo, Matheus Barbosa, Marcinho e Felipe Augusto; Bruno José e Bissoli (Sóbis). Técnico: Mozart

GUARANI

Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Davó e Júlio César. Técnico: Daniel Paulista

DATA: 30 de junho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Martins de Sá, auxiliado por Daniel do Espirito Santo Parro e Thiago Rosa de Oliveira, todos do Rio de Janeiro

TRANSMISSÃO: Premiere