Sem vencer há oito jogos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tenta a reabilitação e uma espécie de esperança na fuga do rebaixamento contra o São Paulo, nesta quarta-feira (16), às 21h, no Mineirão, pela 26ª rodada. Para o duelo contra o Tricolor, o técnico Abel Braga deverá fazer mudanças na equipe.



Uma das dúvidas do treinador é na lateral-direita. Orejuela está servindo a seleção colombiana e Edilson se recupera de dores na coxa. Com isso, o jovem Weverton é a escolha mais provável. Jadson, improvisado, é outra opção.

Cruzeiro é o 18º colocado com apenas 22 pontos Cruzeiro é o 18º colocado com apenas 22 pontos



David também não tem presença confirmada. Se o atacante não jogar, Pedro Rocha ou Robinho, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense, podem começar jogando.



São Paulo



O lateral-direito Daniel Alves, que esteve com a Seleção Brasileira em dois amistosos, é tratado como dúvida para o confronto contra o Cruzeiro. Por outro lado, Juafran, desfalque contra o Corinthians por causa de dores musculares, deverá voltar à equipe.



O ex cruzeirense Raniel, recuperado de uma amigdalite, poderá ficar no banco de reservas. Pablo, Everton, Toró e Rojas, todos lesionados, são ausências certas.

CRUZEIRO X SÃO PAULO

Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Data: 16/10

Horário: 21h

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere



CRUZEIRO

Fábio; Weverton, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Ederson; Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha (David); Fred

Técnico: Abel Braga



SÃO PAULO

Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Tchê Tchê, Daniel Alves (Liziero) , Hernanes e Antony; Alexandre Pato.

Técnico: Fernando Diniz