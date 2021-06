Cruzeiro e Juazeirense voltam a se encontrar nesta quarta-feira (9), às 19h, no estádio Aduato Moraes, pela terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes realizaram mudanças para os jogos das séries B e D, respectivamente, no fim de semana. No caso da Raposa, as novas peças entraram por questão de suspensão e o técnico Felipe Conceição tem todos os jogadores da partida de ida contra os baianos à disposição. Já a Juazeirense mexeu por ordem médica e também por opção do técnico Carlos Rabello.

Juazeirense

No último domingo, a Juazeirense não pôde contar com o atacante Clebson diante da Itabaiana, na estreia com empate por 1 a 1 na Série D. No entanto, ele foi reavaliado na manhã desta terça-feira (8) e liberado pelo departamento médico, assim como Kanu, Carlinhos e Jamerson, que também estavam entregues aos médicos do clube. Além disso, o técnico Carlos Rabello promoveu a estreia de Waldir, recém-contratado, e deu uma chance a Martin Rivas na vaga Daniel.

Cruzeiro

A equipe celeste vem de uma derrota complicada contra o CRB no último domingo. Mesmo com todos os jogadores do primeiro jogo à disposição, mudanças na equipe não são descartadas, devido ao resultado negativo na Série B. As principais dúvidas são no meio-campo, uma vez que Adriano, Matheus Neris e Flávio se revezaram na função nos últimos jogos. O terceiro, no entanto, não está inscrito na Copa do Brasil por ter defendido o América.

Rafael Sobis vem jogando no setor de meio-campo nos últimos dois jogos. O camisa 10 saiu insatisfeito ao ser substituído por Felipe Conceição, que prometeu medidas em relação ao comportamento do experiente jogador. Weverton retorna à zaga para este compromisso, assim como aconteceu na semana passada no Mineirão.

A FICHA DO JOGO

JUAZEIRENSE

Rodrigo Calaça, Guilherme Lucena, Mineiro, Eduardo, Martín Rivas Waguinho, Sapé, Patrik; Kesley, Clebson (Waldir), Nino Guerreiro. Técnico Daniel Rabello

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton, Matheus Pereira; Adriano (Matheus Neris), Rômulo, Rafael Sobis; Bruno José, Airton e Guilherme Bissoli. Técnico: Felipe Conceição.

DATA: 9 de junho de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Adauto Moraes

CIDADE: Juazeiro (BA)

MOTIVO: Jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Rodrigo Carvalhães de Miranda, auxiliado por Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira, todos do Rio de Janeiro

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere