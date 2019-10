O jovem Cacá, considerado uma das joias do Cruzeiro para o sistema defensivo, será acionado novamente no que, para muitos, pode ser considerada uma fogueira. O zagueiro de 19 anos deverá ser titular contra o Fortaleza, neste sábado (26), às 21h, no Mineirão, já que Dedé ficará fora do time por tempo indeterminado, por causa de uma cirurgia no joelho, e Léo, recuperado de uma fratura na clavícula, ainda aprimora a parte física.

Se começar o jogo contra a equipe cearense, Cacá buscará algo inédito com a camisa do Cruzeiro: vencer uma partida como titular. O jovem esteve entre os 11 iniciais em nove oportunidades, acumulando cinco derrotas e quatro empates.

É válido destacar que o zagueiro não atuou em nenhuma partida no que podemos chamar de momento bom do time. Cacá sempre foi acionado para jogar em equipes consideradas reservas ou em jogos cercados de pressão, como no empate em 1 a 1 com o Internacional, no Mineirão, no dia 5 de outubro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outra situação que vale ser ressaltada é que Cacá teve papel importante quando entrou no decorrer de duas partidas no lugar de Dedé – vitória sobre o Santos por 2 a 0, no Mineirão, no dia 18 de agosto, e triunfo em cima do Corinthians por 2 a 1, em São Paulo, no último sábado (19)

Cacá como titular (cinco derrotas e quatro empates)



5/10/2019 – Cruzeiro 1 x 1 Internacional – Mineirão

21/9/2019 – Cruzeiro 1 x 2 Flamengo – Mineirão

14/9/2019 – Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro – Allianz Parque

8/9/2019 – Cruzeiro 1 x 4 Grêmio – Independência

25/8/2019 – CSA 1 x 1 Cruzeiro – Rei Pelé

27/7/2019 – Cruzeiro 0 x 2 Athletico-PR – Mineirão

20/7/2019 – Bahia 0 x 0 Cruzeiro – Fonte Nova



Cacá entrando no decorrer dos jogos (duas vitórias)

19/10/2019 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Arena Corinthians

18/8/2019 – Cruzeiro 2 x 0 Santos – Mineirão