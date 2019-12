Será um Cruzeiro desfigurado no "jogo da vida", domingo (8), contra o Palmeiras, no Mineirão. Suspensões e lesões vão fazer Adilson Batista quebrar a cabeça para o confronto que decreta ou não o rebaixamento inédito da Raposa.



Egidio, Edilson e Ariel Cabral levaram o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, nesta quinta-feira (5), em Porto Alegre. Além disso, Robinho, que seria uma das alternativas para começar jogando contra o Palmeiras, deixou o duelo com o Tricolor Gaúcho lesionado.



Na lateral direita, Adilson Batista pode escalar novamente Orejuela em sua posição de origem. Ezequiel, Marquinhos Gabriel (volta de suspensão) e Pedro Rocha brigariam por vagas no setor ofensivo. Para o lugar de Egídio, Dodô é o reserva imediato. Já para a vaga deixada por Ariel Cabral, Jadson é uma das opções para o treinador.

Uma provável Cruzeiro para encarar o Palmeiras seria com: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Dodô; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel (Jadson), Pedro Rocha (Ezequiel) e David; Fred.

Para evitar o rebaixamento inédito, o Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras e torcer para o Ceará ser derrotado pelo Botafogo, no Engenhão, também no domingo. A Raposa é o 17º colocado, com 36 pontos, enquanto os cearenses estão em 16º, com 38.