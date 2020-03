Além do técnico Adilson Batista, O Cruzeiro também anunciou que Ocimar Bolcienho não é mais diretor de futebol do clube. O dirigente chegou no time celeste em janeiro depois de indicação de Alexandre Mattos, atualmente diretor de futebol do Atlético.

"Saio com a cabeça erguida, com a certeza que fiz trabalho mais honesto possível, dentro do que era o objetivo, de se concentrar pro acesso à Série A", declarou Bolicenho.

Em três meses de clube, o dirigente participou de nove contratações: o lateral-esquerdo João Lucas, os zagueiros Marllon e Ramon, os volantes Filipe Machado e Jean, o meia Everton Felipe e os atacantes Jhonata Robert, Roberson e Marcelo Moreno.

Bolicenho chegou ao Cruzeiro neste ano depois de quatro temporadas no Londrina. Bolicenho também acúmula passagens por Bahia, Ponte Preta, Athlético-PR, Joinville, Tigres do Brasil e Paraná.