O volante/lateral-direito Jean, de 33 anos, é o novo reforço do Cruzeiro para a temporada. O ex-palmeirense foi oficializado nesta quinta-feira (5) pelo time celeste. O jogador foi emprestado pelo Palmeiras até o fim desta temporada, mas, se a Raposa conseguir o acesso para a Série A do Brasileirão, o atleta pode estender o vínculo por mais um ano.

O salário do jogador, que ultrapassa os R$150 mil (teto estabelecido pela diretoria da Raposa), será dividido entre Cruzeiro e Palmeiras. As lesões atrapalharam o atleta nos últimos anos. Em 2019, por exemplo, fez apenas 11 jogos pelo time paulista.

A contratação de Jean é encarada como oportunidade de negócio e tem relação com a escassez de jogadores experientes para o meio-campo celeste. Com saídas dos volantes Henrique, Jadson e Ederson, o técnico Adilson Batista foi obrigado a escalar os garotos Adriano, Jadsom e Pedro Bicalho, além do recém-contratado Felipe Machado.

O zagueiro Edu também chegou a ser acionado para atuar como volante, no empate em 2 a 2 com o São Raimundo-RR, em Boa Vista, em Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil. O volante Ariel Cabral, que esteve por quase 50 dias resolvendo problemas particulares na Argentina, é outro jogador que pode voltar a reforçar o Cruzeiro em breve.

Jean é o sétimo reforço do Cruzeiro em 2020. O lateral-esquerdo João Lucas, o volante Filipe Machado, o meia Everton Felipe e os atacantes Jhonata Robert, Roberson e Marcelo Moreno também chegaram neste ano.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso, Jean foi revelado no São Paulo e também passou pelo Penafiel, de Portugal, Fluminense, Palmeiras, além de passagens pela Seleção. O jogador tem uma coleção de títulos importantes em sua carreira, como quatro Campeonatos Brasileiros, uma Copa Libertadores e uma Copa das Confederações pela Seleção Brasileira.

Clássico

A presença de Jean, pelo menos no banco de reservas, no clássico contra o Atlético, nesta sábado (7), às 19h, no Mineirão, não é descartada. O Cruzeiro já iniciou trâmites para a publicação do contrato do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e há a expectativa de que o volante seja regularizado nesta sexta-feira (6).

Jean estava treinando separadamente no Palmeiras e não realizou nenhuma partida em 2020. A apresentação oficial do jogador está marcada para esta sexta-feira, às 14h30, na Toca da Raposa 2.