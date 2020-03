Mesmo com o futebol paralisado por conta da pandemia do coronavírus e com um cenário cercado de incertezas, as diretorias e comissões técnicas dos clubes tentam fazer planejamentos.



No caso do Cruzeiro, além do momento de dúvidas sobre a temporada, a organização passa pelos dois novos profissionais contratados pelo clube: o técnico Enderson Moreira e o diretor de futebol Ricardo Drubscky.



As reuniões presenciais ainda não existem, já que a recomendação dos órgãos de saúde é para que as pessoas fiquem em casa por causa da propagação da Covid-19. A alternativa é realizar encontros pela internet. Enderson Moreira, Drubscky e Carlos Ferreira, interlocutor do conselho gestor, tem discutido o planejamento cruzeirense por videoconferências.



“É uma situação diferente de tudo que já enfrentamos. Não temos nada de especial a dizer, mas estamos nos mexendo. Estamos trocando ideias, fazendo reuniões de vídeos etc”, destacou Ricardo Drubscky.

Ricardo Drubscky foi anunciado como novo diretor de futebol do Cruzeiro no dia 17



As possíveis contratações que podem chegar para a disputa da Série B são discutidas pelos profissionais. Ainda com Adilson Batista, demitido no dia 15, três posições eram consideradas emergenciais no clube: um meia (camisa 10), um atacante de "beirada" e um lateral-esquerdo.