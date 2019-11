O meia Robinho foi um dos poucos jogadores do Cruzeiro que falou com a imprensa após a derrota por 1 a 0 para o CSA, nesta quinta-feira (28), no Mineirão. O atleta, que entrou no segundo tempo no lugar do Ederson, disse não entender o que vem acontecendo e que se apega ao “milagre” para o time celeste escapar do rebaixamento.



“É milagre. Se apegar que a gente tenha jogado melhor fora de casa. Pior de tudo será depois, se a gente não se apegar nas esperanças, é a gente acabar caindo por um ponto de diferença do Ceará. Neste momento é se apegar no milagre e acreditar”, destacou Robinho.



“Neste momento, o jogador tem que falar menos. Esfriar a cabeça e não falar coisa que não deve. Deixar o treinador falar e amanhã (sexta-feira), com a cabeça mais fria, os jogadores que tem mais responsabilidade tem que tomar a frente e tentar falar alguma coisa”, completou.



Com 36 pontos, dois a menos que o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Raposa se encontra em situação delicada, faltando apenas três rodadas para o término do Brasileirão.



Na próxima segunda-feira (2), em São Januário, o Cruzeiro tem mais um jogo da vida contra o Vasco. Na sequência, a Raposa enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, e fecha a competição diante do Palmeiras, em casa.