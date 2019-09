Após ter sido substituído no intervalo do jogo contra o Flamengo, no último sábado (21), no Mineirão, o meia Thiago Neves sequer entrou em campo no empate sem gols contra o Ceará, nesta quarta-feira (25), no Castelão.

Do banco de reservas, o camisa 10 viu Fred, Ezequiel e Maurício serem opções de substituições de Rogério Ceni. O treinador destacou que o grau de motivação e vontade serão fatores para a escolha dos jogadores para entrarem em campo.

“O Thiago é uma opção. É um bom jogador, de muita qualidade técnica, mas, naquele momento, era pra dar mais velocidade. Coloquei o Maurício por isso. O brilho no olho pra mim é fundamental para ter oportunidade. O treinamento da semana também é muito importante. Eu trabalho aqui pelo melhor do Cruzeiro”, explicou Ceni.

A relação entre Rogério Ceni e Thiago Neves ficou “balançada” após a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, quando o camisa 10 criticou improvisações feitas pelo treinador naquele jogo. Nos compromissos seguintes, o armador foi substituído no decorrer das partidas contra Grêmio e Flamengo, e foi reserva diante do Palmeiras.