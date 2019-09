O técnico Rogério Ceni surpreendeu novamente na escalação do Cruzeiro. O treinador escalou o time com muitos garotos, como o zagueiro Cacá, o lateral-esquerdo Rafael Santos e volante Ederson. Além disso, deixou Thiago Neves e Robinho no banco de reservas.

A maior surpresa fica por conta de Rafael Santos, que ganha a primeira oportunidade como titular, desbancando Dodô e Egídio. Outra novidade é o retorno do colombiano Orejuela na lateral-direita.

Rogério Ceni, que comanda a Raposa pela sexta vez, não conseguiu repetir a escalação de um jogo para o outro em nenhuma oportunidade. O Cruzeiro é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. Se perder para o Palmeiras, o time celeste pode entrar na zona de rebaixamento, caso o Fluminense vença o Corinthians, neste domingo, no Maracanã.

Além disso, o resultado negativo pode culminar com a pior campanha do clube no primeiro turno na era dos pontos corridos. A menor pontuação aconteceu em 2011, quando a Raposa somou apenas 19 pontos.

Confira a escalação do Cruzeiro



Palmeiras

Mano Menezes, ex técnico do Cruzeiro, divulgou a escalação do Palmeiras com quatro jogadores que passaram pela Raposa - Diogo Barbosa, Felipe Melo, Dudu e Willian.

Confira a escalação: