Candidato da oposição derrotado nas últimas eleições, quando Wagner Pires de Sá foi eleito presidente do Cruzeiro, o advogado Sérgio Santos Rodrigues, um dos nomes mais fortes e atuante da oposição cruzeirense, não concorda com o acordo feito entre lideranças do Cruzeiro na última quinta-feira (10), quando o vice de futebol Itair Machado deixou o clube.

Em nota enviada aos conselheiros, Sérgio Santos Rodrigues, que está de férias com a família nos Estados Unidos, manifesta sua insatisfação com a permanência de Wagner Pires de Sá na presidência do clube.

Confira o texto mandado por Sérgio Santos Rodrigues pelo WhatsApp:

Estou nos EUA com a família e agora estou lendo tudo e entendendo.

Primeiro digo que respeito a decisão do Zezé, que me levou a diretoria do Cruzeiro e a quem sou e sempre serei muito grato por ter sido candidato a presidente desse clube que tanto amo.

Desejo todo sucesso a ele porque sempre quero ver o Cruzeiro no topo.

Mas quanto a nossa situação não concordo em hipótese alguma com o acordo feito. Não fui consultado e se fosse seria contra.

Essa decisão não passou por mim hora nenhuma.

Ainda acho que Wagner, assim como os que saíram, serão presos e devem ressarcir ao Cruzeiro todas as perdas que causaram.



Espero que qualquer acordo não contemple esquecer os crimes que eles cometeram. Quem ali entrar deve investigar e correr atrás de todo prejuízo causado.

Voto contra os que estão lá e, muito triste, atualmente, me limitarei a torcer do fundo do coração pro clube não cair. Não merecemos isso.

Assim como não merecemos os que ainda estão lá por um acordo que não passou pelas pessoas que há tempos veem lutando pela moralização do clube.

Que Deus nos abençoe, porque, infelizmente, acho que ficamos de mãos atadas agora quanto a possíveis ações.

Em tempo, juridicamente, lembro que o Wagner assinou todos ou quase todos documentos que prejudicaram o Cruzeiro.

O próprio contrato do contador publicado hoje - lesão de mais de 1 milhão pro cruzeiro - foi assinado pelo Wagner.

Então, não tem acordo com pessoa assim pra mim.

Que ele pague o que deve nas esferas devidas.

Leia mais:

Saída de Itair provocará queda de vários diretores remunerados do Cruzeiro

Seis atos de um drama: Confira os capítulos do pior momento do Cruzeiro

Wagner Pires quer antecipar eleições presidenciais; reunião para afastar presidente é cancelada