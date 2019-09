“Rogério Ceni escala o Cruzeiro com surpresas e mudanças na escalação”. A frase é recorrente desde a chegada do treinador à Toca da Raposa. Em sete jogos no comando do time celeste, o técnico não conseguiu repetir a formação de um jogo para o outro.



Apenas o goleiro Fábio, o volante Henrique e o atacante David começaram jogando todas as partidas com Ceni no comando. Mudanças táticas, lesões, desgaste físico e convocações são alguns motivos para as alterações na equipe, segundo o treinador.



“Nós tivemos algumas lesões também. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, o Dedé não poderia ter jogado, o Léo jogou e se lesionou. Então, só daí você já teria situação grande de mudança. Orejuela não poderia ter sido repetido porque em dois jogos desfalcou pela seleção de seu país. São raros os treinadores que conseguem repetir os seus times. Jogos menos espaçados é mais natural que haja mais troca”, explicou Ceni.



“Eu trabalhei em um time que já se trocou nove jogadores de um jogo para outro e nós fomos campeões. Nós temos jogadores com potencial e quem estiver mais descansado, quem tiver uma melhor condição ou se adaptar melhor ao sistema de jogo ou ao adversário, ele entra para jogar, completou”.



Na zaga, Rogério Ceni utilizou Dedé, Léo, Fabrício Bruno e Cacá como titulares. Na lateral-direita, Orejuela, Jadson improvisado e Edilson já começaram jogando. Na esquerda, Egídio, Dodô e Rafael Santos foram testados.



Ceni também encontra dificuldade para encontrar o segundo volante de sua equipe. Dodô (o treinador não considera improvisação), Robinho e Ederson tiveram oportunidade sob o comando do técnico. No ataque, Fred já foi utilizado como titular, mas o treinador preferiu usar Pedro Rocha como "falso nove" na maioria das partidas desde que chegou ao clube.



Contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 19h30, no Castelão, Ceni pode alterar novamente o time. Há a expectativa pelo retorno de Dedé na defesa. O atacante Ezequiel, que foi elogiado pela atuação no segundo tempo contra o Flamengo, no último sábado, no Mineirão, também poderá receber uma oportunidade.