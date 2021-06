Os últimos dez dias foram de ausências no Atlético devido às convocações para as Eliminatórias Sul-Americana e amistosos da seleção brasileira olímpica. Com o fim da data Fifa, o Atlético se prepara para receber de volta os laterais Guilherme Arana e Guga. No entanto, os outros quatro atletas que disputaram as Eliminatórias devem ser confirmados, também, na disputa da Copa América, que começa no próximo domingo (13), desfalcando o Atlético até, pelo menos, 21 de junho, quando termina a fase de grupos da competição.

Enquanto alguns são titulares absolutos com Cuca, outros ainda buscam espaço na equipe alvinegra. Confira o desempenho de cada selecionável na temporada 2021 do Galo e nos últimos dois jogos disputados por suas seleções antes da estreia na Copa América.



Junior Alonso

Este já está confirmado na Copa América pela seleção do Paraguai. Titular absoluto desde o ano passado, Alonso é um dos pilares da zaga atleticana. São 17 jogos na temporada pelo Atlético e, na seleção paraguaia, foi reserva contra o Uruguai e titular na derrota para o Brasil por 2 a 0 nessa terça-feira (8).

Eduardo Vargas

Se no Atlético Eduardo Vargas briga por uma vaga de titular no ataque e recebe algumas críticas por parte da torcida, na seleção chilena sua importância está clara. O jogador foi titular nos dois jogos, contra Argentina e Bolívia, respectivamente. Saiu no decorrer das duas partidas e não balançou as redes pelo seu país. No Atlético, foram 16 jogos na temporada e quatro gols marcados.

Alan Franco

De todos os selecionáveis, Alan Franco é o que menos teve oportunidades com o técnico Cuca. Este é mais um jogador que já está confirmado na Copa América pela seleção do Equador. O jogador chegou a ficar fora de alguns jogos devido à limitação do número de estrangeiros por partida. Jogou os 90 minutos pela seleção do Equador contra o Brasil no primeiro jogo das Eliminatórias. Já na derrota para o Peru, o volante não foi utilizado.



Savarino

Titular absoluto com Cuca, Savarino é uma das jovens promessas do futebol venezuelano. No Atlético são 14 jogos na temporada de 2021 e dois gols marcados. Contra a Bolívia, no primeiro jogo, o atacante entrou no decorrer da partida. Já no empate com o Uruguai, ele entrou como titular e jogou até os 37 do segundo tempo.