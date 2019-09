O zagueiro Dedé foi ausência no último treino do Cruzeiro antes do duelo decisivo contra o Internacional, nesta quarta-feira (2), no Beira-Rio. Segundo a assessoria de imprensa do time celeste, o camisa 26 ficou no hotel onde a delegação está hospedada, em Porto Alegre, realizando trabalho com o fisioterapeuta, Charles Costa. Apesar de nenhuma lesão ter sido constatada, o jogador é considerado dúvida para o jogo.

Enquanto Dedé foi ausência na atividade realizada no CT do Grêmio nesta terça-feira (3), Léo, recuperado de edema na coxa direita, participou normalmente do treino. Mas o camisa 3 também não tem presença garantida no confronto.



Por causa da lesão, Léo desfalcou o Cruzeiro nos três jogos comandados por Rogério Ceni -vitória por 2 a 0 sobre o Santos, empate por 1 a 1 com o CSA e triunfo sobre o Vasco por 1 a 0.



Outra dúvida do técnico Rogério Ceni é na lateral esquerda. Dodô e Egídio brigam pela titularidade. Na direita, Edilson deverá ser o substituto de Orejuela, convocado pela seleção colombiana.



A imprensa presente no CT do Grêmio registrou apenas o aquecimento dos jogadores. O provável Cruzeiro para enfrentar o Inter é: Fábio; Edilson, Dedé (Léo), Fabrício Bruno e Egídio (Dodô); Henrique e Robinho; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, David (Fred) e Pedro Rocha.