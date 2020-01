O Cruzeiro terá desfalques importantes para enfrentar o Tombense, neste sábado, às 19h30, no estádio Almeidão, em Tombos. O goleiro Fábio, com dores na coxa esquerda na coxa esquerda, e o meia Rodriguinho, com desgaste físico, não estarão em campo no segundo jogo da Raposa no Campeonato Mineiro.



No gol, Vítor Eudes fará a estreia no time principal do Cruzeiro, já que Rafael está em negociação para deixar o clube nos próximos dias.

Para a vaga de Rodriguinho, Adilson Batista pode optar pelo armador Marco Antônio ou deixar o time mais veloz com a entrada do atacante Welinton.



O atacante Thiago, diagnosticado com lesão muscular na coxa esquerda, será ausência nos próximos jogos da Raposa. A tendência é que Judivan seja o titular. Vinicius Popó, recuperado de uma inflamação no pé, corre por fora.

Entre os 20 relacionados, apenas o lateral-direito Edilson e o zagueiro Léo não foram revelados na Toca da Raposa. Os dois jogadores também são os únicos com mais de 24 anos na delegação que viaja para Tombos.



Um provável Cruzeiro para enfrentar o Tombense é: Vitor Eudes, Edilson, Cacá, Léo e Rafael Santos; Adriano e Jadsom; Maurício, Welinton (Marco Antônio) e Alexandre Jesus; Judivan (Popó)



Atletas relacionados:

Goleiros: Vitor Eudes e Vinicius

Laterais: Edilson, Valdir, Rafael Santos e Matheus Pereira

Zagueiros: Arthur, Cacá, Edu e Léo

Meio-campistas: Adriano, Guilherme Liberato, Jadsom, Marco Antônio e Maurício

Atacantes: Alexandre Jesus, Caio, Judivan, Vinicius Popó e Welinton