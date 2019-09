O Cruzeiro conheceu neste sábado a terceira derrota consecutiva, a segunda seguida no Campeonato Brasileiro. O time celeste foi derrotado por 1 a 0, no Allianz Parque, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.



Rogério Ceni apostou na juventude. Jovens jogadores, como Cacá, Rafael Santos e Ederson, começaram entre os titulares enquanto os medalhões Thiago Neves e Robinho iniciaram a partida na reserva.



O jogo



Em um primeiro tempo morno, o time celeste começou melhor o jogo. Aos cinco minutos, o goleiro defendeu chute colocado de Pedro Rocha e o rebote de David. O Palmeiras, por sua vez, tinha a posse de bola, mas não conseguia criar oportunidades. Sem conseguir entrar na defesa cruzeirense, Felipe Melo tentava chutes de fora da área sem assustar Fábio.



A etapa inicial caminhava para o 0 a 0, o Palmeiras conseguiu chegar ao gol depois de uma indecisão da defesa cruzeirense. Marcos Rocha cruzou da direita, Cacá se chocou com Ederson e bola sobrou para Bruno Henrique, que estufou as redes de Fábio.



No segundo tempo, o Palmeiras voltou forçando as jogadas com Dudu, nas costas do jovem lateral Rafael Santos. O Cruzeiro, sem inspiração, não criou. Thiago Neves e Sassá entram nos lugares de David e Fred, mas as falhas ofensivas continuaram as mesmas.



Com a derrota, o Cruzeiro terminou o primeiro turno do Brasileirão com apenas 18 pontos. Se o Fluminense derrotar o Corinthians, neste domingo, no Maracanã, a Raposa pode entrar na zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



Palmeiras x Cruzeiro



Motivo: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR), auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo dos Santos (todos do Paraná).

VAR: Paulo Roberto Júnior (PR)

Gol: Bruno Henrique (aos 46 minutos do primeiro tempo)

Cartões amarelos: Felipe Melo e Dudu (Palmeiras); Marquinhos Gabriel, Rafael Santos e Ederson (Cruzeiro)



PALMEIRAS:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian (Zé Rafael), Dudu e Luiz Adriano (Borja). Técnico: Mano Menezes

CRUZEIRO:

Fábio; Orejuela, Cacá, Leo e Rafael Santos (Egídio); Henrique, Ederson; Marquinhos Gabriel, David (Thiago Neves), Pedro Rocha; Fred (Sassá). Técnico: Rogério Ceni