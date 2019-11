Uma das explicações para a campanha ruim do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é o aproveitamento contra os times que estão na zona de rebaixamento. A Raposa não conquistou nenhuma vitória sobre as equipes do Z4. São apenas cinco pontos em 21 possíveis - 23,8% de rendimento.



O empate sem gols com o lanterna Avaí, nessa segunda-feira (18), no Mineirão, é o retrato do drama celeste diante dos times da zona da degola. No primeiro turno, em Florianópolis, as equipes ficaram no 2 a 2.



Contra a Chapecoense, penúltima colocada, o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 1, no Independência, e ficou no empate em 1 a 1, na Arena Condá, depois de sofrer um gol nos acréscimos.



No duelo com o CSA, 17º colocado, em Maceió, no primeiro turno, um cenário parecido. A Raposa vencia por 1 a 0, mas sofreu o empate no finalzinho do jogo. As duas equipes se enfrentarão novamente no dia 28, no Mineirão, pela 35ª rodada.



O time celeste também não venceu o Fluminense, que está em 17º lugar. No primeiro turno, no Maracanã, foi goleado por 4 a 1. Já no confronto válido pela 24ª rodada, no Gigante da Pampulha, os dois times não saíram do 0 a 0.

Campanha do Cruzeiro contra times do Z4

ADVERSÁRIO PRIMEIRO TURNO SEGUNDO TURNO Avaí 2 x 2 (Ressacada) 0 x 0 (Mineirão) Chapecoense 1 x 2 (Independência) 1 x 1 (Arena Condá) CSA 1 x 1 (Rei Pelé) 28/11 (Mineirão) Fluminense 1 x 4 (Maracanã) 0 x 0 (Mineirão)





Rendimento

8 jogos: 5 empates e 3 derrotas (5 pontos em 21 possíveis - 23,8% de aproveitamento)

6 gols marcados e 10 gols sofridos