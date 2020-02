O Cruzeiro fez uma apresentação fora dos padrões para o atacante Marcelo Moreno. Diferentemente do habitual, o boliviano apareceu na Toca da Raposa II com uma camisa do time celeste pintada no corpo.



A pintura, segundo o próprio Moreno, demorou duas horas e meia para ser concluída. E a artista precisou que o atacante ficasse em pé por todo o período de trabalho.



A repercussão foi imediata nas redes sociais e fez lembrar de outras apresentações diferentes do Cruzeiro nesta década.

- Pacotão de 2013



Dez jogadores foram apresentados de uma vez só em 2013. A diretoria escolheu o Mineirão para mostrar à torcida Bruno Rodrigo, Nirley, Paulão, Egídio, Nilton, Ueliton, Henrique, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e Lucca. Muitos desses jogadores foram essenciais para a conquista do Brasileirão naquele ano.



- Dedé no supermercado



A apresentação do zagueiro foi cercada de mistério, em 2013. A imprensa foi colocada dentro de um ônibus do clube e foi parar em um supermercado. Dedé encheu o carrinho com produtos do local e foi apresentado em meio às prateleiras de produtos e clientes comuns.



- Júlio Baptista no carro forte



Em 2013, o meia Júlio Baptista foi apresentado oficialmente como jogador do Cruzeiro momentos antes de um clássico contra o Atlético. O jogador chegou ao gramado em um carro forte, com os dizeres ‘Patrimônio do Sócio do Futebol’.



- Pacotão 2015



Cerca de mil torcedores foram à Toca da Raposa I para ver quatro reforços do Cruzeiro em 2015. O lateral-direito Fabiano, o volante Felipe Seymour e os atacantes Leandro Damião e Joel empolgaram os torcedores apenas na apresentação.