O técnico Rogério Ceni começa a planejar o Cruzeiro para enfrentar o Goiás, na segunda-feira (30), no Serra Dourada, sem o atacante Fred, que está suspenso. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Ceará, nessa quarta-feira (25), no Castelão.

Acionado aos 24 minutos do primeiro tempo para entrar no lugar de Pedro Rocha, que saiu lesionado, o camisa 9 foi amarelado após atrapalhar a reposição de bola do goleiro Diogo Silva aos 37 minutos da etapa final.

Sassá

O atacante Sassá tem recebido poucas oportunidades com o técnico Rogério Ceni. O jogador, que não foi relacionado nos dois últimos jogos – contra Flamengo e Ceará,- pode reaparecer na lista de relacionados para o confronto contra o Goiás.

“Ele ficou no departamento médico em um dos dias. Se estiver bem nos treinamentos, se na sexta-feira estiver bem, ele voltará a ser relacionado para o próximo jogo”, explicou Ceni.

Rogério Ceni ainda aguarda a situação física de Pedro Rocha para definir o homem de frente do Cruzeiro contra o time esmeraldino. Sassá e Vinicius Popó também podem ser opções do treinador.