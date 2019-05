O São Paulo é considerado uma “pedra no sapato” para o Cruzeiro. Basta observar o histórico de confrontos entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Em 46 jogos pela competição nacional, o Tricolor venceu 27 vezes, enquanto o time celeste saiu vitorioso em apenas oito oportunidades. Aconteceram ainda 11 empates.



O próximo duelo entre os dois clubes pelo Brasileirão será neste domingo (02). Com o Morumbi cedido para a Copa América, o São Paulo mandará o jogo no Pacaembu, que será palco do confronto apenas pela terceira vez.



Nos dois jogos anteriores, o Cruzeiro não foi derrotado e não sofreu gol. O primeiro encontro no Pacaembu foi em 1995, em partida válida pela final da Copa Ouro e pelas quartas de final da Supercopa da Libertadores. O placar no tempo normal foi 1 a 0 para o time celeste, que era comandado por Ênio Andrade. Nos pênaltis, a estrela do goleiro Dida brilhou e a Raposa venceu por 4 a 1.



O segundo confronto no palco do jogo deste domingo foi em 2004. O confronto não teve muitas emoções e terminou empatado em 0 a 0. O atacante Fred foi titular naquela partida válida pelo Campeonato Brasileiro.



Fichas técnicas dos jogos entre Sâo Paulo e Cruzeiro no Pacaembu:



São Paulo 0 (1) x 1 (4) Cruzeiro

Data: 2 de novembro de 1995

Motivo: final da Copa Ouro/ quartas de final da Supercopa da Libertadores

Local: Pacaembu

Público: 4.680 pagantes

Renda: Sem Registro

Gols: Dinei, aos 12’/2º

Pênaltis: Nonato, Paulinho Mc Laren, Alberto e Gélson Baresi (Cruzeiro); André Luiz (São Paulo)

São Paulo:

Zetti; Rogério Pinheiro (Catê), Gilmar, Bordon e André Luíz; Alemão, Toninho Cerezo, Donizetti Oliveira; Denilson (Palhinha), Amarildo e Caio Ribeiro. Técnico: Telê Santana



Cruzeiro:

Dida; Nonato, Gélson Baresi, Ademir Kaefer e Serginho; Ricardinho, Belletti, Ángel Sotelo (Dinei) e Alberto; Paulinho McLaren e Roberto Gaúcho (Rodrigo). Técnico: Telê Santana





São Paulo 0 x 0 Cruzeiro



Data: 11 de setembro de 2004

Motivo: Campeonato Brasileiro

Local: Pacaembu

Público: 13. 074

Renda: R$ 173.718,00



São Paulo:

Rogério Ceni; Fabão, Lugano e Rodrigo; Cicinho (Gabriel), Alê, César Sampaio, Danilo, Fábio Santos (Souza), Jean, Grafite (Diego Tardelli). Técnico: Emerson Leão

Cruzeiro:

Arthur; Alessandro, Marcelo Batatais, Gladstone e Leandro (Wendell); Maldonado, Martinez, Fernando Diniz (Sandro), Sorín, Fred (Márcio) e Jussiê. Técnico: Marco Aurélio