O Cruzeiro apresentou, nesta quinta-feira (23), na Toca da Raposa II, a segunda contratação para esta temporada. Formado nas categorias de base do Grêmio, O volante Filipe Machado, de 24 anos, chega ao time celeste como uma das compensações do empréstimo do lateral Orejuela ao time gaúcho.



“É um clube que tem uma camisa pesada, uma história com muitos títulos, uma história gloriosa. Eu me sinto muito honrado em vestir esta camisa”, celebrou o atleta que vestirá a camisa 25.



Entre as características, o jogador se apresentou como um volante com bom chute de fora da área. “Jogo como primeiro volante, mas atuo também como segundo. Procuro fazer com que o time fique bastante com a bola. Venho de uma escola que é assim. Tenho uma boa bola parada e tenho uma boa finalização”, ressaltou.



O novo reforço chega para uma posição carente no clube. Com as saídas de Henrique (para o Fluminense) e Jadson (para o Bahia) e com as indefinições envolvendo Ariel Cabral e Ederson, o técnico Adilson Batista conta para a função com muitos garotos no elenco, como Adriano e Jadsom.



“Eu acho que esses dois anos que eu pude sair do Grêmio, atuei com jogadores consagrados no futebol brasileiro, como Diguinho e Amaral, pude ganhar experiencia. Então vou procurar ajudar ao máximo os garotos e aprender bastante também porque tem muita gente que vai me ajudar a ganhar mais experiencia ainda”, destacou.



Filipe Machado foi revelado pelo Desportivo Brasil e se transferiu para o Grêmio para atuar inicialmente na equipe Sub-19. O volante foi promovido aos profissionais em 2017 e, mesmo sem atuar na Libertadores, celebra no currículo o título da competição internacional.

Em 2018, atuou pelo Boa Esporte e, no ano passado, foi emprestado pelo Grêmio ao São José-RS, marcando quatro gols em 27 jogos.