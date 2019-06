O meia Thiago Neves teve que se explicar nesta segunda-feira (03) depois de homenagear Itair Machado em seu Instagram. O jogador utilizou a rede social para oferecer o gol de falta marcado contra o São Paulo, nesse domingo (02), ao dirigente investigado por supostas irregularidades no Cruzeiro.

Depois da atitude ter sido reprovada por parte da torcida, o camisa 10 esclareceu o assunto em suas redes sociais e em entrevista coletiva na Toca da Raposa.

“Me ligaram pra falar que o post não tinha sido legal, que vários torcedores ficaram incomodados. Eu, para falar do Itair, desde quando ele chegou, sempre foi meu amigo, sempre me tratou bem nos maus e bons momentos, sempre esteve do meu lado, sempre me ligou. Não só eu. Se chamar qualquer jogador aqui, todo mundo vai defender porque ele sempre foi importante para gente para manter o salário em dia, premiações”, destacou Thiago Neves.

O jogador preferiu não comentar sobre os próximos capítulos das investigações envolvendo Itair Machado. “O que vai acontecer eu não sei. Eu falo como amigo dele. Eu postei porque ele está triste, a esposa dele está triste, acabou de ter uma filha. Então, eu me preocupo, assim como eu me preocupo com outros amigos também. Por isso, eu dediquei o gol para ele porque ele sempre foi o meu parceiro”, finalizou.