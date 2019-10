Titular nos últimos 13 jogos do Cruzeiro, o atacante David terá a sua sequência interrompida. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o São Paulo e será desfalque da Raposa contra o Corinthians, neste sábado (19), às 21h, na capital paulista.



David virou titular do Cruzeiro ainda com o técnico Rogério Ceni. Abel Braga assumiu a equipe e manteve o atacante no time, mesmo com críticas e vaias da torcida cruzeirense nos jogos. O jogador marcou apens três gols no ano, sendo o último no dia 20 de março, na vitória sobre a Caldense por 3 a 0, no Mineirão, pelo Estadual.