O protesto de torcedores na porta do prédio da Sede Administrativa do Cruzeiro na tarde desta sexta-feira rendeu episódios no mínimo incomuns. Um deles foi o ‘laranjaço’ promovido por cruzeirenses, que jogaram vários bagaços de laranja em um cartaz com o rosto do presidente Wagner Pires de Sá.

O cartaz estava pendurado em um portão de um estacionamento desativado e a foto do presidente do Cruzeiro foi montada o colocando caracterizado de “Rainha da Inglaterra”.

Essa “alcunha real” foi dada a Wagner Pires de Sá de forma jocosa, já ele nos bastidores do clube ele é conhecido como o presidente que não governa e que entrega suas atribuições nas mãos de outros diretores.

Torcedores antes de arremessar os bagaços das laranjas na imagem xingavam o cartola com palavrões e também cuspiram no cartaz com o rosto do presidente.