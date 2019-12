O prédio da sede administrativa do Cruzeiro simbolicamente mudou de nome durante o protesto de torcedores do clube na tarde desta sexta-feira (13).

Originalmente a alcunha do prédio é “Sede Administrativa Zezé Perrella”, mas em homenagem póstuma a uma das mais importantes torcedoras-símbolo do clube, a torcida renomeou a edificação para “Sede Administrativa Presidente Dona Salomé”.

Após dedicar muitos dos seus 86 anos de vida ao Cruzeiro, Dona Salomé morreu no começo da semana em decorrência de problemas cardíacos. Ela começou a passar mal ainda no Mineirão, palco do capítulo mais tráfico da história do Cruzeiro, o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Salomé chegou a ser levada ao hospital, mas acabou falecendo na noite da última segunda-feira.

Segundo matéria do portal Uol, uma amiga da Dona Salomé disse que ela morreu porque não queria ver o Cruzeiro fora do lugar onde merecia estar, a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.