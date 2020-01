O grupo “Nascidos Palestra, Forjados Cruzeiro” marcou para este sábado (11), às 14h, no Parque Esportivo do Barro Preto, um novo protesto contra o caos econômico e político que vive o clube.



Os torcedores cobram mais transparência, mudança do Estatuto e expulsão da “Família União”, que é composta por aliados do ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. A convocação para o protesto tem sido feita nas redes sociais.



A manifestação ganha novos contornos, principalmente após saídas de Vittorio Medioli e Pedro Lourenço, importantes membros do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro, criado em dezembro do ano passado.