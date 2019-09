Depois da goleada sofrida para o Grêmio por 4 a 1, centenas de torcedores do Cruzeiro protestaram na Rua Pitangui, próximo ao estacionamento do Independência, em Belo Horizonte. Revoltada com o momento do time, os cruzeirenses fizeram cânticos direcionados a alguns jogadores e para a diretoria do clube.

Os principais alvos foram Thiago Neves, Edilson, David e diretoria do clube. O protesto contou com forte aparato policial.

Torcida cruzeirense protesta na Rua Pitangui. Principais alvos: Thiago Neves, Edilson e David. Forte aparato policial. @jornalhojeemdia pic.twitter.com/kzbj6hUUMr — Luciano Dias (@jornlucianodias) September 8, 2019

Durante o jogo, gritos de "time sem vergonha" e vaias foram entoadas nas arquibancadas. O Cruzeiro ocupa a 16ª posição do Campeonato Brasileiro com 18 pontos.

