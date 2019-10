Orejuela é praticamente uma exceção do Cruzeiro nos últimos cinco meses. Diante fase negativa do time que parece interminável, o colombiano tem sido um dos jogadores mais regulares da equipe.



Com a velocidade sendo a sua principal característica, o lateral pôs fim ao drama da lateral direita da Raposa e virou titular absoluto. No empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, no último sábado (26), no Mineirão, Orejuela celebrou o primeiro gol com a camisa azul.

“Estamos vivendo momento difícil, sempre estamos buscando os resultados, mas infelizmente acabamos apenas com o empate. De qualquer forma fico feliz por fazer o gol com esta camisa e só lamento que a gente não tenha vencido. A gente vem trabalhando para melhorar, insistindo no que queremos, fazendo coisas boas. Nossa equipe está jogando bem. E agora esperamos que a sorte vire um pouquinho para o nosso lado. Se vencermos a próxima partida já sairemos da zona de rebaixamento. Então é ganhar e ganhar”, destacou.



Contra o Botafogo, quinta-feira, às 21h, no Engenhão, o Cruzeiro tem mais um jogo contra um adversário que luta contra o rebaixamento – o Botafogo é o 13º colocado com 33 pontos.



“Todos os adversários aqui são difíceis, todos querem ganhar. A gente vem fazendo boas partidas, mas as coisas não acontecem. Temos de continuar insistindo para conseguir os objetivos logo. Botafogo também vai querer ganhar, também tem obrigação de buscar os três pontos. Mas vamos fazer nosso melhor, pois daqui para frente só a vitória interessa”, ressaltou.



Renovação



A permanência de Orejuela no clube é um dos objetivos do Cruzeiro para 2020. O jogador, que pertence ao Ajax, da Holanda, tem contrato de empréstimo com a Raposa até o fim do ano.



“Já existem conversas com o Ajax. Vou esperar como terminará o ano, mas minha cabeça agora está no Cruzeiro. Quero fazer tudo bem para sair dessa situação primeiro e, depois, pensar no que vem”, destacou o lateral.



Em 6 de setembro, Marcelo Djian concedeu entrevista à Rádio 98 e destacou que o Cruzeiro terá que pagar 1,5 milhão de euros ao Ajax para garantir o direito de compra do colombiano.