O técnico Abel Braga será obrigado a fazer, pelo menos, duas mudanças na equipe para partida contra o Athletico-PR, quarta-feira (6), às 21h30, na Arena da Baixada. Orejuela e Fred estão suspensos e não enfrentarão o Furacão.

O atacante recebeu cartão amarelo aos 27 minutos do segundo tempo no empate em 1 a 1 com o Bahia, neste domingo (3), no Mineirão, depois de reclamação com a arbitragem. Fred foi vaiado em boa parte da etapa final.



Sem Fred, o técnico Abel Braga confirmou Sassá, que marcou um golaço contra os baianos, como titular diante do Athletico-PR.

Orejuela

O colombiano foi expulso aos 17 minutos da etapa final no empate com o Bahia. Orejuela recebeu o segundo cartão amarelo depois de pênalti assinalado pela arbitragem - a bola resvalou no braço do jogador dentro da área.



Sem o lateral, Edilson deverá voltar ao time titular. O último jogo do jogador de 33 anos foi na vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, no Gigante da Pampulha, no dia 16 de outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Retorno



O zagueiro Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão contra o Bahia, poderá voltar na quarta-feira. Fica a critério do técnico Abel Braga se o jogador retornará ao time titular ou se Cacá e Léo serão mantidos na equipe como a dupla de zaga