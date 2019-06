Quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético. Este foi o principal assunto na Toca da Raposa na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (10). O volante Henrique, capitão e um dos mais experientes do time, foi o entrevistado do dia e não fugiu das perguntas sobre o clássico mineiro que acontecerá após a Copa América.



“Acho que todos os jogos são importantes. Claro que é uma decisão de mata-mata, Copa do Brasil, a gente vem defendendo dois anos seguidos. Jogo grande, de extrema importância, tanto regional como no Brasil todo. Nós sabemos da responsabilidade que é. O Cruzeiro vai preparado para este confronto”, destacou Henrique.



No Cruzeiro desde 2008 (esteve emprestado ao Santos em 2011), Henrique disputou 35 jogos contra o Atlético. Com ele em campo, foram 14 vitórias da Raposa, 11 do Galo e dez empates. O volante já participou de clássico em vários cenários – momento do Cruzeiro melhor, Atlético em alta e com equilíbrio entre as duas equipes.



“A gente vai em busca de vencer, passar de fase. A gente vai com todo respeito, sabendo que é um jogo duríssimo, um jogo grande”, frisou.



Os confrontos estão programados para as semanas dos dias 10 e 17 de julho. O primeiro duelo acontecerá no Mineirão, com mando do Cruzeiro, e o segundo jogo, com o Atlético mandante, provavelmente no Independência.