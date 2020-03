O Cruzeiro confirmou que o volante Ariel Cabral se reapresentará ao clube nesta terça-feira (3), na Toca da Raposa II. O jogador estava na Argentina desde o dia 15 de janeiro, segundo a assessoria da Raposa, resolvendo “assuntos particulares”.



Com o retorno, Ariel deverá receber o teto salarial estipulado pela nova diretoria: R$ 150 mil. Com contrato até o fim desta temporada, o argentino ainda negocia a prorrogação do vínculo por mais um ano.



O retorno de Ariel também tem relação com a excassez de jogadores experientes para o meio-campo celeste. Com saídas dos volantes Henrique, Jadson e Ederson, o técnico Adilson Batista foi obrigado a escalar os garotos Adriano, Jadsom e Pedro Bicalho, além do recém-contratado Felipe Machado.



O zagueiro Edu também chegou a ser acionado para atuar como volante, no empate em 2 a 2 com o São Raimundo-RR, em Boa Vista, em Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil. O aproveitamento do argentino no clássico contra o Atlético, neste sábado (7), às 19h, no Mineirão, depende das condições físicas do atleta.



Contratado em agosto de 2015, Ariel Cabral jogou 176 partidas pelo Cruzeiro e marcou quatro gols. O Argentino conquistou duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e dois Estaduais (2018 e 2019).