Muitos cruzeirenses não querem que o atacante Fred continue na Raposa nesta temporada. Já boa parte da torcida do Fluminense quer o retorno do jogador às Laranjeiras.

Não deu outra. A hashtag "Volta, Fred” foi uma das mais mencionadas no Twitter neste domingo. A campanha foi lançada pelos torcedores do Tricolor e ganhou rapidamente apoio dos cruzeirenses na internet.

A continuidade de Fred no Cruzeiro ainda não está confirmada. Na semana passada, a diretoria celeste se reuniu com o jogador para definir as novas condições salariais. Se seguir na Raposa, o salário do atacante de 34 anos será reduzido drasticamente.

Uma proposta foi feita pela cúpula cruzeirense, que já analisa a contraproposta feita pelo jogador. O desfecho da novela pode acontecer nesta semana.

Enquanto isso, o Fluminense monitora a situação. Mesmo com o desejo da torcida do Tricolor em contar com o atleta, Fred também teria que aceitar um salário menor se voltar ao time carioca.

Fred jogou pelo Fluminense entre 2009 e 2016. Com dois títulos do Campeonato Brasileiro e 172 gols marcados, o jogador se transformou em um dos grandes nomes na história do time carioca.

Um bom filho sempre retorna a sua casa #VoltaFred pic.twitter.com/54wTdts8Yx — 𝔤𝔬𝔪𝔢𝔰 (@GomesKayz) January 12, 2020

A torcida do Fluzão te ama e te apoia, volta para eles Fred o lugar de onde tu nunca deveria ter saído! #VoltaFred pic.twitter.com/x9PYBIJ5qJ — Shamanta🅱️ (@Shamantaf10) January 12, 2020

Fred de volta vai além do gramado.



Fred é o maior ídolo do Club no século e com certeza vai atrair sócios, gerando mais receitas.



Pode auxiliar nos jovens.



Quem não aceita esse cara de volta... Prefiro nem comentar. Volta logo, ídolo.#VoltaFred pic.twitter.com/ki71hvEByY — Paulo César (@p_ceesar) January 12, 2020