O técnico Argel Fucks vem deixando claro que ainda procura o time ideal do CSA. Desde sua chegada, o treinador afirma que está dando oportunidades para diversas peças do elenco buscarem seu espaço e nesta segunda-feira, quando a equipe alagoana recebe o Fortaleza no Rei Pelé, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, não será diferente.



Para essa partida, o técnico deve fazer três mudanças em relação ao time que entrou em campo na última rodada, no empate sem gols contra o Vasco. O goleiro Jordi retorna à meta no lugar de João Carlos, o volante Jean Cléber volta

a ser titular na vaga que foi ocupada por Nilton e o ataque terá o experiente Ricardo Bueno ao invés de Maranhão.



"Quero um time que fale mais, se cobre mais dentro de campo. Não é em quatro jogos que vamos colocar uma metodologia de trabalho. Queria estar aqui há dois anos já, o time estaria falando muito mais. Futebol é comunicação, vocês tem que orientar o companheiro dentro de campo, tem que jogar junto", analisou o treinador.

Leia mais: